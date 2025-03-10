Появились кадры с места убийства постояльца пансионата в Новосибирской области
СК: убившего постояльца пансионата в Бердске инвалида признали невменяемым
Медицинская экспертиза признала невменяемым инвалида колясочника, зарезавшего постояльца пансионата в Новосибирской области. В распоряжении 360.ru появились кадры ЧП.
Пресс-служба главка управления СК России по региону отметила, что страдающий психическим заболеванием мужчина проживал в пансионате для престарелых и инвалидов в городе Бердске.
В ночь на 19 января он нанес другому постояльцу не менее семи ударов ножом. Причиной нападения в ведомстве назвали конфликт на бытовой почве. От полученных ранений 69-летний мужчина умер на месте.
Проведенная психиатрическая экспертиза установила, что устроивший поножовщину мужчина невменяем.
Уголовное дело с постановлением об избрании принудительного лечения отправили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Пермском крае осудили пожилого мужчину, который одним ударом убил соседа.