В Пермском крае осудили пожилого мужчину, который одним ударом убил соседа

Березниковский городской суд огласил приговор 65-летнему мужчине, которого признали виновным в убийстве соседа. Об этом информирует сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Следователи установили, что пенсионер, проживающий в доме-интернате для престарелых и инвалидов, ударил кулаком в живот соседа по комнате. Причиной конфликта послужило то, что потерпевший громко хлопнул дверью, когда вернулся в комнату ночью.

Спустя сутки пострадавший скончался. Против нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Суд приговорил фигуранта к семи годам лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.