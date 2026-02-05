Появились кадры с места пожара в БЦ, где находится редакция «Известий»

Пожар в бизнес-центре в Южном административном округе Москвы, где находятся редакции нескольких СМИ, потушили на площади 15 квадратных метров. Новые кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

«Принятыми мерами пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров. <… > Пострадавших нет», — сообщили в столичном главке МЧС России.

В здании располагается редакция газеты «Известия» и «Пятого канала», а также фитнес-клуб. Как сообщил источник 360.ru, пожар начался в сауне. Горела обшивка стен и вещи. Было эвакуировано свыше 800 человек. В МЧС уточнили, что люди покинули здание самостоятельно.

Накануне в районе Хамовники в центре Москвы загорелась колонка на АЗС. Пожарные оперативно устранили угрозу распространения и ликвидировали пожар. Обошлось без пострадавших. В тот же день пожар вспыхнул возле жилого комплекса «Митинский лес». Очевидцы рассказали, что слышали звуки, похожие на взрывы.