В центре Москвы загорелась АЗС

В центре Москвы загорелась заправочная колонка на АЗС

В районе Хамовники в центре Москвы загорелась заправочная колонка на АЗС по адресу Хамовнический Вал, 40, строение 1. О происшествии рассказал источник 360.ru.

В столичном управлении МЧС подтвердили, что сообщение о возгорании поступало в экстренные службы. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар.

В ведомстве добавили, что пострадавших нет, угрозу распространения огня своевременно устранили.

