В здании редакции «Известий» на юге Москвы вспыхнул пожар

Пожар, предварительно, в здании редакции «Известия» вспыхнул в Партийном переулке на юге Москвы. Людей эвакуировали, сообщил источник 360.ru.

«Провели эвакуацию. С третьего этажа БЦ идет черный дым», — сказал собеседник.

Спасатели не исключили, что пожар начался в сауне фитнес-клуба на третьем этаже здания. Но его сотрудник опроверг информацию о возгорании.

«Не у нас, а у соседей», — отметил он.

«Вышли на улицу, но что горит — непонятно», — добавил 360.ru сотрудник «Известий».

В пресс-службе МЧС Москвы рассказали, что столичные огнеборцы ликвидируют пожар в административном здании. Информация о ЧП уточняется.

По данным источника 360.ru, пожарно-спасательные подразделения пока не могут найти очаг возгорания. Для обогрева эвакуированных предоставят автобусы.

UPD: возгорание ликвидировали. По предварительным данным, уточнил источник 360.ru, очаг находился между четвертым и пятым этажами в спортзале. Огонь охватил сауну на площади 15 квадратных метров. Эвакуировано свыше 800 человек.

В МЧС подтвердили, что пожар ликвидировали на площади 15 «квадратов». Люди покинули здание самостоятельно. Пострадавших нет.

