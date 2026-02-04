Пожар вспыхнул возле жилого комплекса «Митинский лес»

По их словам, возгорание началось около 11 часов, а уже через 20 минут к месту прибыли пожарные. Кроме того, были слышны звуки, похожие на взрывы.

«Маловероятно, что там люди жили. Но вообще да, это страшно, конечно», — рассказал один из собеседников 360.ru.

О пострадавших не сообщается. Причины пожара устанавливаются.

Накануне возгорание произошло в торгово-развлекательном центре «Щелковский» в Москве. Очаг пожара находился в вентиляционном коробе. Еще до прибытия спасателей из здания вышли около 300 человек, никто из них не пострадал. Огонь быстро потушили.