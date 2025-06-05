Появились кадры с места подрыва железной дороги в Воронежской области

Утром 5 июня стало известно о подрыве участка железной дороги на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

На фотографиях можно заметить, что в двух местах рельса разрушена. Характерные темные следы вокруг могут свидетельствовать о взрывах.

Источник 360.ru сообщил, что в связи с ситуацией вынужденную остановку совершил пассажирский поезд № 360 Калининград — Адлер. На перегоне также остановился вслед идущий поезд № 304 Москва — Сухум.