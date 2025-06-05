Появились кадры с места подрыва железной дороги в Воронежской области

Фото: 360.ru

Утром 5 июня стало известно о подрыве участка железной дороги на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

На фотографиях можно заметить, что в двух местах рельса разрушена. Характерные темные следы вокруг могут свидетельствовать о взрывах.

Источник 360.ru сообщил, что в связи с ситуацией вынужденную остановку совершил пассажирский поезд № 360 Калининград — Адлер. На перегоне также остановился вслед идущий поезд № 304 Москва — Сухум.

Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Повреждение железнодорожного полотна подтверждал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он отметил, что взял ситуацию на личный контроль.

«Машинист одного из поездов заметил незначительное повреждение полотна. Причину происшествия уже устанавливают оперативные службы. Пострадавших нет», — отмечал он.

Ранее стало известно, что взрыв на железнодорожном пути прогремел на участке между селом Евдаково и поселком Сагуны.

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