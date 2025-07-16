Появились кадры с места падения Ми-8 в Хабаровском крае

Следы крушения вертолета Ми-8 обнаружены в районе мыса Гадикан в Хабаровском крае. Видео с места происшествия опубликовала пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

На записи можно увидеть темное пятно на склоне, где, по предварительным данным, мог гореть вертолет.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в 130 километрах к северо-востоку от поселка Охотск Хабаровского края. До этого воздушное судно пропало. Оно направлялось из Охотска в Магадан — к постоянному месту дислокации после ремонта.

На борту рухнувшего Ми-8 находились пять человек. Информация о пострадавших на данный момент уточняется. Источники ТАСС в оперативных службах и авиакомпании «Дальнереченск Авиа» сообщают, что люди погибли.

Дальневосточная транспортная прокуратура объявила, что проведет внеплановую проверку авиакомпании ООО АПК «Взлет», которая владеет разбившимся в Хабаровском крае вертолетом Ми-8.