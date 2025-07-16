Прокуратура проверит авиакомпанию, которой принадлежал разбившийся Ми-8

Дальневосточная транспортная прокуратура внепланово проверит авиакомпанию ООО АПК «Взлет», которая владеет разбившимся в Хабаровском крае вертолётом Ми-8. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Организована внеплановая выездная проверка в отношении эксплуатанта судна по требованию заместителя Дальневосточного транспортного прокурора», — отметили в ведомстве.

Обломки Ми-8 обнаружили в районе мыса Гадикан в Хабаровском крае, в этой местности посадка была невозможна. Винтокрылая машина полностью разрушилась, информация о пострадавших уточняется.

Вертолет пропал в понедельник во время пути в Магадан из Охотска. Сигнал бедствия экипаж Ми-8 не подавал, аварийный радиомаяк не сработал. На борту судна находились пять человек, СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна