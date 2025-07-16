Пропавший в Хабаровском крае вертолет Ми-8 нашли. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Обнаружен пропавший Ми-8. Подробности будут позже», — сказал собеседник агентства.

Воздушное судно пропало, когда направлялось из поселка Охотск в город Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. На его борту находились пять человек.

По данным Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России, вертолет на связь не вышел, аварийный маяк также не срабатывал. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.

Пропавший вертолет нашли разрушенным в местности, где посадка невозможна. Информации об экипаже нет, возможно, люди погибли, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы и авиакомпанию «Дальнереченск авиа».

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что район поиска вертолета на северо-востоке Хабаровского края характеризуется горным ландшафтом.