СК начал проверку после потери связи с Ми-8 в Хабаровском крае

После пропажи вертолета Ми-8 в Хабаровском крае следователи инициировали проверку по признакам нарушения правил безопасности, повлекшего смерть двух и более лиц. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Сотрудники следственного отдела в Комсомольске-на-Амуре проводят доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц».
В СК добавили, что воздушное судно Ми-8Т 14 июля после ремонта осуществляло полет из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации. На связь вертолет не вышел, аварийный радиомаяк не срабатывал. На борту Ми-8 находились пять человек.
К настоящему моменту местонахождение судна неизвестно, начались поисково-спасательные мероприятия.
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