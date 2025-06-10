Появились кадры с места массовой аварии на востоке Москвы

Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы/Telegram

В Сети появились фото с места массовой аварии на Северо-Восточной хорде в районе Измайловского шоссе в Москве. Кадры опубликовала пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

На снимках запечатлели поврежденные автомобили, в числе которых фуры и легковушки.

Всего участниками ДТП стали шесть машин, пострадал один человек. Сотрудники ГИБДД установят все обстоятельства произошедшего. Правоохранители оперативно оформляют аварию для скорейшего освобождения трассы.

«Движение  в районе дорожной аварии затруднено, выбирайте маршруты объезда», — предупредили в пресс-службе.

Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы/Telegram
1/3
Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы/Telegram
2/3
Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы/Telegram
3/3

Ранее крупное ДТП случилось в Чувашии. Там на пятом километре автодороги «Аниш» водитель Volkswagen вылетел на встречную полосу и врезался в Opel с пассажирами. Жертвами аварии стали четыре человека.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте