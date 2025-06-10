Появились кадры с места массовой аварии на востоке Москвы

В Сети появились фото с места массовой аварии на Северо-Восточной хорде в районе Измайловского шоссе в Москве. Кадры опубликовала пресс-служба столичной Госавтоинспекции .

На снимках запечатлели поврежденные автомобили, в числе которых фуры и легковушки.

Всего участниками ДТП стали шесть машин, пострадал один человек. Сотрудники ГИБДД установят все обстоятельства произошедшего. Правоохранители оперативно оформляют аварию для скорейшего освобождения трассы.

«Движение в районе дорожной аварии затруднено, выбирайте маршруты объезда», — предупредили в пресс-службе.