Появились кадры с места массовой аварии на востоке Москвы

В Сети появились фото с места массовой аварии на Северо-Восточной хорде в районе Измайловского шоссе в Москве. Кадры опубликовала пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
На снимках запечатлели поврежденные автомобили, в числе которых фуры и легковушки.
Всего участниками ДТП стали шесть машин, пострадал один человек. Сотрудники ГИБДД установят все обстоятельства произошедшего. Правоохранители оперативно оформляют аварию для скорейшего освобождения трассы.
«Движение в районе дорожной аварии затруднено, выбирайте маршруты объезда», — предупредили в пресс-службе.
Ранее крупное ДТП случилось в Чувашии. Там на пятом километре автодороги «Аниш» водитель Volkswagen вылетел на встречную полосу и врезался в Opel с пассажирами. Жертвами аварии стали четыре человека.
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