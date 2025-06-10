Массовая авария на востоке Москвы собрала пробку на 1,5 км

Крупное ДТП произошло на Измайловском шоссе — в районе дома 71 столкнулись шесть машин. Об этом сообщила пресс-служба московского Дептранса.
На место прибыли оперативные службы. Данные о пострадавших уточняются.
Из-за аварии в районе возникли проблемы с движением транспорта. В Дептрансе призвали водителей выбирать пути объезда ДТП.
Ранее крупная авария произошла в Чувашии. На пятом километре автодороги «Аниш» в Урмарском районе республики водитель Volkswagen Polo на скорости вылетел на встречку и врезался в Opel Astra с пассажирами.
По данным Госавтоинспекции, в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе мужчина, находившийся за рулем Volkswagen. Водителя Opel доставили в больницу города Канаш.
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