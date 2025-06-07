Четыре человека погибли после ДТП в Чувашии

ГИБДД Чувашии сообщила о гибели четырех человек в ДТП в Урмарском районе

Утром 7 июня в Чувашии произошла авария с участием двух машин, в результате нее погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Авария произошла в Урмарском районе республики, на пятом километре автодороги «Аниш».

В ГИБДД установили, что на высокой скорости водитель Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Opel Astra. В результате аварии погибли водитель Volkswagen Polo и двое мужчин из Opel Astra.

Также в больницу города Канаш в тяжелом состоянии доставили водителя и 59-летнюю пассажирку Opel Astra. Позднее женщина скончалась.

Днем ранее трое полицейских погибли в ДТП с бензовозом под Астраханью. ЧП произошло на автодороге Р-215 Астрахань — Махачкала, правоохранители двигались на автомобиле Lada.

Также подросток на мотоцикле в Приморье насмерть сбил мужчину и погиб сам.