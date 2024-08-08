Появились кадры с места крушения вертолета у вулкана на Камчатке

Транспортная прокуратура: на Камчатке нашли рухнувший вертолет Robinson

Дальневосточная транспортная прокуратура
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Спасатели обнаружили вертолет Robinson, который потерпел крушение в районе вулкана Малый Семячик в Камчатском крае. Об этом сообщила пресс-служба дальневосточной транспортной прокуратуры.

На опубликованных кадрах видно, что вертолет завалился набок, а его лопасти сильно погнулись. Обстоятельства крушения устанавливаются.

Ранее поисково-спасательная группа нашла в Якутии пропавший вертолет Robinson. Он полностью разбился, на месте крушения обнаружили тела пилота и трех пассажиров. Вертолет исчез с радаров 19 июля в Алданском районе. Вылет спасателей несколько раз откладывался из-за непогоды и ухудшения видимости. Специалисты смогли начать поиски только 22 июля.

После исчезновения вертолета СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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