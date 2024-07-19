После исчезновения вертолета в Якутии возбудили дело

СК возбудил дело после пропажи вертолета Robinson в Якутии

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудили в Якутии после пропажи вертолета Robinson R44II. Об этом заявили в Восточном МСУТ СК России .

По предварительным данным, ночью 19 июля у вертолета сработал аварийный радиомаяк. В этот момент Robinson находился в Алданском районе.

«В назначенное время пилот не вышел на связь. На текущий момент местонахождение вертолета неизвестно», — подчеркнули в пресс-службе.

На борту вертолета находились четыре человека: пилот и три пассажира.

Сейчас поиски воздушного судна продолжаются. Следователи также устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что для поиска пропавшего вертолета к отправке из аэропорта Маган приготовились спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы. Расстояние до места сработки аварийного маяка составляет 440 километров, уточнили РИА «Новости» в региональном главке МЧС.