Появились кадры с места, где удерживали бизнесмена из Подмосковья

Бизнесмена из Мытищ похитили и удерживали в арендованном частном доме. Кадры с места, где содержали предпринимателя, появились в распоряжении 360.ru.

Судя по видео, дом достаточно ветхий. Мужчина, который назвал себя хозяином участка, заверил, что на прошлой неделе находился на месте. Он не слышал о похищении. Люди, которые живут и работают на участках по соседству, также ничего не знают о происшествии.

В конце августа бизнесмена из Мытищ силой затащили в минивэн и увезли в неизвестном направлении. Спустя время правоохранители спасли похищенного предпринимателя, а злоумышленников задержали. Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что подозреваемых в преступлении отправили в следственный изолятор.

Источник 360.ru сообщил, что похищение бизнесмена планировали заранее. По делу задержали шестерых мужчин, самому младшему из которых 29 лет. Организаторы похищения арендовали дом в поселке Менделеева в Солнечногорском городском округе. Сам пострадавший рассказал, что уже не первый раз переживает подобное. Он подчеркнул, что испытал физическое насилие.