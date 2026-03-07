Появились кадры с места аварии, где погибла актриса Ведунова с дочерью

Актриса Екатерина Ведунова и ее 15-летняя дочь погибли в автокатастрофе в Мордовии. Пресс-служба МВД по республике опубликовала кадры с места ДТП.

В среду, 4 марта, в 22:23 на 439-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Зубово-Полянском районе произошла авария. По предварительным данным, 77-летний водитель автомобиля Renault Fluence, следовавший в сторону Москвы, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с другим автомобилем.

Пострадали водитель иномарки и 70-летняя женщина. Погибли 45-летняя пассажирка и 15-летняя девочка. Предположительно, Екатерина Ведунова и ее дочь. Смерть артистки подтвердила ее коллега Марианна Прядко-Белоусова.