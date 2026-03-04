Годовалый мальчик скончался после ДТП на автодороге «Дон» в Домодедове

Ребенок скончался после ДТП на автодороге М-4 «Дон» в Домодедове. Авария произошла в 15:50, сообщила полиции Подмосковья в телеграм-канале .

Водитель автомобиля Kia — 47-летний мужчина — совершил попутное столкновение с фронтальным погрузчиком.

«В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры легковушки — женщина 1981 года рождения, а также мальчик 2024 года рождения. Они госпитализированы. Впоследствии ребенок скончался», — сообщили в МВД.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего.

Смертельная авария произошла утром 4 марта и в Пушкино. Столкнулось маршрутное такси и грузовой автомобиль. В ДТП погибли два человека, еще шестеро обратились к медиками.