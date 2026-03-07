Звезда сериала «Склифосовский» и ее дочь погибли в ДТП

Актриса Екатерина Ведунова и ее дочь-подросток погибли в ДТП в Мордовии

Актриса Екатерина Ведунова и ее 15-летняя дочь погибли в ДТП в Мордовии. Об этом сообщила артистка Марианна Прядко-Белоусова в социальной сети «ВКонтакте» .

По предварительным данным, авария случилась вечером 4 марта около 22:23.

«Погибла моя однокурсница, наша милая, всеми любимая Котя, Екатерина Ведунова… Погибла и дочь Катюши… Невозможно поверить», — написала она.

По информации ГИБДД, 77-летний водитель Renault по дороге в Москву вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль, направлявшийся в Пензу.

В ДТП пострадали водитель Renault и его 70-летняя пассажирка. Оба получили травмы, их госпитализировали.

Ведунова служила в Московском современном художественном театре. Она известна и как киноактриса по сериалам «Склифосовский», «Универ. Новая общага», «СашаТаня», «Чернобыль».