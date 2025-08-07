Появились кадры из отеля, где отдыхали отравленные кустарной чачей туристы

Супруги из Комсомольска-на-Амуре умерли, выпив сочинской чачи. Кадры из отеля в Адлере, где перед трагедией останавливались туристы, оказались в распоряжении 360.ru. Здесь жила семья до роковой покупки самодельного алкоголя.
Супруги прибыли в Краснодарский край с двумя дочерьми 13 и четырех лет. По предварительным данным, они приобрели домашнюю чачу на местном рынке незадолго до отъезда.
Уже в дороге обоим стало плохо: женщина скончалась сразу, мужчину госпитализировали в Воронеже. Несмотря на усилия врачей, отец семейства также умер. У него отказали почки, развилась слепота и наступила кома.
Дети остались сиротами. Предварительно установлено, что в суррогатном напитке содержался смертельно опасный метанол. Общее число жертв отравления на сегодняшний день составляет не менее 12 человек.
Заседание Совета депутатов прошло в Серпухове
Участника «Фабрики звезд» Пирцхалаву оштрафовали за побои
Более 90 домов подготовит коммунальная служба Пущина к отопительному сезону
Спецпосланник Трампа отчитается перед Украиной о переговорах с Путиным
Обучение для участников проекта кадрового резерва началось в Подмосковье
«Баба на старом Volkswagen». Максима Галкин сбил автомобиль в Юрмале
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте