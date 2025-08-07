Появились кадры из отеля, где отдыхали отравленные кустарной чачей туристы

Супруги из Комсомольска-на-Амуре умерли, выпив сочинской чачи. Кадры из отеля в Адлере, где перед трагедией останавливались туристы, оказались в распоряжении 360.ru. Здесь жила семья до роковой покупки самодельного алкоголя.

Супруги прибыли в Краснодарский край с двумя дочерьми 13 и четырех лет. По предварительным данным, они приобрели домашнюю чачу на местном рынке незадолго до отъезда.

Уже в дороге обоим стало плохо: женщина скончалась сразу, мужчину госпитализировали в Воронеже. Несмотря на усилия врачей, отец семейства также умер. У него отказали почки, развилась слепота и наступила кома.

Дети остались сиротами. Предварительно установлено, что в суррогатном напитке содержался смертельно опасный метанол. Общее число жертв отравления на сегодняшний день составляет не менее 12 человек.