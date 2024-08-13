Появились фотографии с места взрыва и мощного пожара в Екатеринбурге

Фото: РИА «Новости»

Появились фотографии с места взрыва за торгово-развлекательным центром «Мега» в Екатеринбурге. О том, что сейчас происходит на месте ЧП, сообщило издание Ura.ru.

Жители Екатеринбурга услышали взрыв за ТРЦ «Мега» в ночь на 13 августа. На месте ЧП начался сильный пожар.

«Горит садовый дом на площади 250 квадратных метров», — сообщили изданию в ГУ МЧС по Свердловской области.

По словам некоторых очевидцев, взорвался газовый баллон.

Издание E1.ru со ссылкой на очевидца уточнило, что горит садовое товарищество через дорогу от ТРЦ.

В тушении участвуют 13 специалистов МЧС и четыре единицы техники. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее пожар вспыхнул в столичном роддоме на улице 800-летия Москвы. Возгорание произошло в подвале здания.

До этого огнеборцы потушили пожар в трехкомнатной квартире на проспекте Художников в Санкт-Петербурге. В ликвидации возгорания участвовали четыре спецмашины и 17 специалистов.

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