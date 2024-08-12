Пожар вспыхнул в роддоме на севере Москвы

Возгорание произошло в подвале родильного дома на улице 800-летия Москвы. Информация о площади пожара уточняется, сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

«Рожениц в горящем здании нет», — уточнил он.

В настоящее время на месте работают пожарные. Обстоятельства возгорания уточняются.

В первых числа июля пожар тушили в столетнем корпусе клинической больницы имени Пирогова на улице Якиманка в центре Москвы. Здание находится на реставрации с 2022 года. На месте ЧП работали более 10 пожарных машин.

Ранее в больнице № 2 в Артеме загорелась палата интенсивной терапии. Пожар произошел в отделении реанимации. Пациентов оперативно эвакуировали из здания. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.