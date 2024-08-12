Спасатели потушили пожар в квартире в Выборгском районе Петербурга

Специалисты МЧС потушили пожар в квартире, произошедший накануне вечером в Выборгском районе Петербурга. Об этом написал «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

Трехкомнатная квартира загорелась на проспекте Художников. Прибывшие на место ЧП пожарные справились с огнем за 20 минут. Всего в тушении было задействовано четыре спецмашины и 17 специалистов.

Сообщений о пострадавших и погибших не поступало.

Прогноз повышения ключевой ставки Центробанка до 20% объяснили ростом инфляции

Сбил и уехал. Кто ответит за смерть собаки в Волоколамске

Иностранные головорезы в Курской области. Кого ВСУ отправили в атаку на российский регион

Немцы начали проедать жирок. Дальше начнется самое интересное

Дети под прицелом. Телефонные мошенники взялись за юное поколение

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте