Спасатели потушили пожар в квартире в Выборгском районе Петербурга
Специалисты МЧС потушили пожар в квартире, произошедший накануне вечером в Выборгском районе Петербурга. Об этом написал «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.
Трехкомнатная квартира загорелась на проспекте Художников. Прибывшие на место ЧП пожарные справились с огнем за 20 минут. Всего в тушении было задействовано четыре спецмашины и 17 специалистов.
Сообщений о пострадавших и погибших не поступало.
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