Поисковые работы на месте крушения Sukhoi Superjet завершились
ТАСС: спасатели завершили работы на месте крушения Sukhoi Superjet под Коломной
Спасатели завершили поисковые работы на месте крушения самолета Sukhoi Superjet под Коломной. Об этом рассказали ТАСС в оперативных службах.
«Работы фактически завершены: были обнаружены фрагменты тел членов экипажа», — указал источник агентства.
Также в ходе работ спасатели обнаружили бортовую электронику и провода. Крупные части фрагментов фюзеляжа и обломки самолета увезли с места крушения.
Sukhoi Superjet рухнул в районе деревни Апраксино, после того как вылетел с аэродрома Третьяково. На борту самолета находились три члена экипажа, никто не выжил.
Перед авиакатастрофой пилоты подавали сигналы бедствия. Они увели самолет в лесной массив, чтобы не допустить жертв среди населения. Черные ящики Sukhoi Superjet уже доставили в Межгосударственный авиационный комитет. Следователи допрашивают очевидцев по делу о крушении самолета.