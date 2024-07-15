Поисковые работы на месте крушения Sukhoi Superjet завершились

ТАСС: спасатели завершили работы на месте крушения Sukhoi Superjet под Коломной

Фото: РИА «Новости»

Спасатели завершили поисковые работы на месте крушения самолета Sukhoi Superjet под Коломной. Об этом рассказали ТАСС в оперативных службах.

«Работы фактически завершены: были обнаружены фрагменты тел членов экипажа», — указал источник агентства.

Также в ходе работ спасатели обнаружили бортовую электронику и провода. Крупные части фрагментов фюзеляжа и обломки самолета увезли с места крушения.

Sukhoi Superjet рухнул в районе деревни Апраксино, после того как вылетел с аэродрома Третьяково. На борту самолета находились три члена экипажа, никто не выжил.

Перед авиакатастрофой пилоты подавали сигналы бедствия. Они увели самолет в лесной массив, чтобы не допустить жертв среди населения. Черные ящики Sukhoi Superjet уже доставили в Межгосударственный авиационный комитет. Следователи допрашивают очевидцев по делу о крушении самолета.

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