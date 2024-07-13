Черные ящики Superjet доставили в МАК для расшифровки

Бортовые самописцы потерпевшего крушение под Коломной пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 доставили в Межгосударственный авиационный комитет. Об этом сообщил ТАСС .

Черные ящики прибыли в лабораторию 12 июля. Самописцы не пострадали при крушении, специалисты начнут расшифровывать данные 15 июля.

Самолет Sukhoi Superjet вылетел с аэродрома «Третьяково» в Луховицах и разбился около деревни Апраксино. На борту находились три члена экипажа, они погибли. Перед крушением пилоты подавали сигналы бедствия и направили самолет в лесной массив, чтобы избежать жертв среди населения.

По словам очевидцев, перед авиакатастрофой лайнер издавал громкий звук, от него шел черный дым. Одна из жительниц деревни подтвердила, что взрыва не было.