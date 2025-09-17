Поисковая операция началась на озере Амудиса после происшествия с геологами

МЧС: спасатели вылетели на озеро Амудиса для спасения геологов в Забайкалье

Спасатели экстренно вылетели на вертолете к озеру Амудиса для поисков группы геологов после съезда вездехода в воду. Об этом сообщила пресс-службе МЧС Забайкальского края.

В поисково-спасательной операции участвуют сотрудники МЧС, водолазы и полиция. Работы ведутся в труднодоступном районе Каларского округа.

В пресс-службе сообщили, что Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю переведено на режим повышенной готовности. За ситуацией лично следит губернатор края Александр Осипов.

Происшествие с гусеничной машиной, в которой находилось девять человек, произошло 15 сентября. Четверым геологам удалось самостоятельно выбраться на берег, но на связь они сумели выйти только на следующий день.

Судьба пяти оставшихся специалистов остается пока неизвестной.

Пресс-служба СК Забайкальского края сообщила, что следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей.