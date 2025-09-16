В Забайкалье возбудили дело после гибели пяти геологов на вездеходе в озере

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело после гибели геологов, вездеход которых затонул при переправе через водоем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Вездеход затонул 16 сентября в Каларском округе, примерно в 15 километрах от поселка Чина. По предварительным данным, в транспорте, принадлежавшем коммерческой компании, находились сотрудники предприятия. Пятеро из них погибли.

Следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель двух и более человек. На месте работают следственные группы, идет осмотр, допрашиваются владельцы техники, назначены судебно-медицинские экспертизы.

В управлении подчеркнули, что расследование находится на особом контроле.