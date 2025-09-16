В Забайкалье вездеход с геологами утонул в озере

Вездеход с геологами упал в озеро и утонул в Каларском округе Забайкалья. Об этом сообщил ТАСС глава округа Владимир Устюжанин.

«Четыре человека выжили, пятеро утонули, это предварительные данные», — добавил он.

Прокуратура Забайкальского края начала проверку. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно.

Ранее автомобиль каршеринга с тремя детьми в салоне упал в Яузу. Машину подняли из воды краном. Всех, кто находился в салоне, удалось спасти, но двоим потребовалась госпитализация.

Позднее сотрудники Госавтоинспекции установили, что машина столкнулась с другой иномаркой, вылетевшей на перекресток на красный свет.