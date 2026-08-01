Поиски тела альпинистки на пике Победы сочли нецелесообразными

Поиски тела российской альпинистки Натальи Наговициной на высоте более семи тысяч метров признали нецелесообразными из-за смертельной опасности. Об этом в интервью aif.ru заявил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

По его словам, пока нет точной информации о том, удалось ли кому-либо в этом сезоне добраться до места, где предположительно находятся останки альпинистки.

«Еще неделю назад никто на эту высоту не поднялся, гора была закрыта для экспедиций», — сказал Яковенко.

Он добавил, что эвакуация тела с высоты более семи тысяч метров сопряжена с крайней опасностью для жизни спасателей. В связи с этим от проведения операции отказались: женщина, вероятно, навсегда останется на месте своей гибели.

Наговицина сорвалась во время спуска с пика Победы 12 августа 2025 года и сломала ногу. При попытках ей помочь погиб итальянский альпинист Лука Синигалья, еще несколько человек получили травмы. Спустя несколько дней спасательную операцию прекратили после того, как дрон не обнаружил у альпинистки признаков жизни.