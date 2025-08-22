Сегодня 20:57 Смерть дышит в спину. Можно ли спастись в горах на высоте более 7000 метров Альпинист Овсянников оценил шанс россиянки на спасение на пике Победы 0 0 0 Фото: natalina_1022 / Соцсети Эксклюзив

Профессиональная альпинистка Наталья Наговицына уже больше недели находится в горной ловушке — на пике Победы в Киргизии на высоте семь тысяч метров. Специалисты дают неутешительные прогнозы по поводу ее спасения. Допустимо ли в принципе восхождение на такую высоту, какую технику безопасности соблюдать, чем опасно для человека снижение уровня кислорода и остались ли шансы спасти женщину, разбирался 360.ru.

Что произошло с Натальей Наговицыной на пике Победы Наталья Наговицына — альпинистка с многолетним стажем. На ее счету свыше 30 восхождений за последние восемь лет, включая пик Победы в 2017-м, притом что женщине уже 47. Во время спуска с самого высокого пика Тянь-Шаня и Кыргызстана, пика Победы (7439 метров), 12 августа, Наталья поскользнулась, не удержала равновесие, сломала ногу и не смогла продолжить движение. Ее напарник оказал первую помощь и отправился в штурмовой лагерь за подмогой, тогда как другие альпинисты ушли вперед. На следующий день к Наталье добрались два других альпиниста — итальянец Лука и немец Гюнтер. Они доставили ей еду, газ для горелки и спальный мешок, а также попытались организовать спуск. Однако из-за ухудшения погоды и сильной усталости спуститься не удалось и альпинисты остались ночевать там. Утром состояние Луки резко ухудшилось из-за обморожения и отека мозга. Он скончался. Его тело находится на высоте 6900 метров. С тех пор она лежит в разорванной палатке без еды и воды, ей не оставили рацию. Женщину удалось зафиксировать дронам.

Наталья Наговицына застряла в той же мульде (складка местности в форме чаши) на пике Победы, где 10 лет назад погиб президент Федерации альпинизма Архангельской области, мастер спорта Михаил Ишутин — его тело до сих пор не эвакуировали. Оно лежит всего в 50 метрах от женщины. Наталью пытались спасти минимум дважды. Некоторые эксперты назвали это уже невозможным, а Федерация альпинизма охарактеризовала ситуацию как безнадежную и призвала верить в чудо. Вертолеты МЧС не могут достичь высоты пика Победы при сложных погодных условиях, один потерял управление и разбился. Находившиеся в нем мужчины выжили, но получили тяжелые травмы. Операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей на пике Победы в Киргизии из-за сломанной ноги, остановлена из-за метеоусловий. Спасательная группа должна была подняться на высоту шесть тысяч метров, но им помешала погода.

Как соблюдать технику безопасности Любая экспедиция — уникальная история. Люди, которые собираются покорять семитысячник, а это совсем не легкодоступная вершина, должны тщательно подготовиться, в том числе по здоровью, рассказал старший координатор общественного альпинистского спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников.

Не должно быть проблем с мышцами и суставами из-за экстраординарных нагрузок. Также важно ходить с людьми с большим опытом восхождений на такие пики. Потому что основная проблема — гипоксия, то есть пониженное содержание кислорода в тканях организма и кислородное голодание Алексей Овчинников

Высота — это реальная угроза. На тот же Эверест не ходят без дополнительного кислорода и гида, которых нет у Натальи. У сопровождающего обязательно должен быть кислородный баллон. Если он отсутствует, высок риск остаться в горах навсегда. Также нужна экипировка: Термобелье, флисовый слой, пуховой костюм, ветрозащитная куртка и штаны, штормовая одежда и теплые аксессуары наподобие шапки и перчаток; Высотные ботинки, гамаши для защиты от снега, теплые стельки и бахилы; Из снаряжения понадобятся стальные кошки с антиподлипом, совместимые с ботинками, ледоруб, минимум шесть карабинов и четыре оттяжки, динамическая веревка 50-60 метров и диаметром девять миллиметров, страховочная система и ледобуры;

Палатка, спальный мешок, надувной коврик или пенка с высоким показателем теплоизоляции, горелка и топливо, легкая титановая или алюминиевая посуда; GPS-навигатор, спутниковый телефон, карты и компас, радиостанции; Аптечка (бинты, антисептики, обезболивающие, препараты от высотной болезни, то есть диамокс и дексаметазон, пластыри от мозолей), кислородные баллоны не менее двух-трех литров на человека, солнцезащитные очки и маска, крем SPF 50+ и бальзам для губ;

Сублимированная еда, энергетические батончики, орехи, шоколад, гели, вода и термос. Во время маршрута важно поддерживать связь через радиостанции, проверять погоду. Соблюдать график акклиматизации. Для восхождения на пик Победы нужно 30-40 дней, 20-25 из которых длится эта самая акклиматизация, остальные — на покорение вершин. Важно учесть, что после пяти тысяч метров можно подниматься не более чем на 500–700 в сутки. При ухудшении состояния немедленно спускаться. «Пребывание на такой высоте подразумевает движение обратно. Предел для человеческого организма — три тысячи метров. Выше он перестает восстанавливаться, из-за отсутствия кислорода прекращают синтезироваться белки, жиры, углеводы, гликоген, гормоны. Человек начинает медленно умирать», — подчеркнул альпинист. Восхождения на высочайшие вершины мира Итальянская экспедиция под руководством Ардито Дезио достигла вершины К2, второй по высоте горы мира, 31 июля 1954 года. Лино Лачеделли и Акилле Компаньони стали первыми, кто покорил этот сложнейший восьмитысячник.

В мае 1953 года Эдмунд Хиллари из Новой Зеландии и шерпа Тенцинг Норгей совершили первое подтвержденное восхождение на Эверест в рамках британской экспедиции Джона Ханта. Они использовали кислород и тщательно планировали акклиматизацию, что позволило достичь вершины в ясную погоду. Вскоре после этого, 3 июля, австрийский альпинист Герман Буль в одиночку достиг вершины Нанга Парбат, девятой по высоте горы мира, в рамках немецко-австрийской экспедиции. После неудач других участников он совершил 40-часовой марафон без кислорода, ночуя в бивуаке на высоте восемь тысяч метров. В 1928-м советские альпинисты Николай Гусак, Евгений Абалаков и Александр Зюзин впервые покорили пик Ленина на Памире. Это был один из первых успешных штурмов семитысячника в СССР, несмотря на минимальную экипировку и отсутствие современных технологий. Несчастные случаи в альпинизме В мае 1996 года во время шторма на Эвересте погибло восемь альпинистов, включая индийца Цеванга Палджора, чье тело в ярко-зеленых ботинках стало ориентиром на высоте 8500 метров на северо-восточном склоне. Скалолазы так и прозвали его «Зеленые ботинки». Тело лежало в известняковой пещере лицом к склону, окруженное кислородными баллонами, пока в 2014 году оно пропало, хотя в 2017-м его снова видели.

Еще одна жизнь, которую унесла высота Эвереста. Американская альпинистка Фрэнсис Дистефано-Арсентьева и ее муж, российский альпинист Сергей Арсентьев, погибли в 1998 году во время спуска. Мимо Фрэнсис, застрявшей на высоте 8500 метров, замерзшей, но еще живой, проходили экспедиции дальше к вершине. Лишь через три дня британские альпинисты Йен Вудхолл и Кэти О’Доуд, обнаружив, что женщина все еще жива, свернули с тропы, чтобы помочь. Они рассказывали, что два часа пытались одеть женщину, но ее мышцы затвердели. Тогда было принято решение оставить ее умирать. Спустя год скалолазы повторили маршрут и обнаружили тело Фрэнсис ровно в том же положении, в каком ее оставили. «Мы с Кэти пообещали друг другу вернуться на Эверест снова, чтобы похоронить Фрэнсис. На подготовку новой экспедиции ушло 8 лет. Когда мы вернулись, я завернул Фрэнсис в американский флаг и вложил записку от сына. Мы столкнули ее тело в обрыв, подальше от глаз других альпинистов. Теперь она покоится с миром. Наконец я смог сделать что-то для нее», — вспоминал Йен. Труп прозвали «Спящая красавица». Он тоже был ориентиром. В 2015 году Михаил Ишутин, мастер спорта и президент Федерации альпинизма Архангельской области, погиб на пике Победы из-за остановки сердца на высоте около семи тысяч метров. Его тело так и осталось в снежной мульде.

В августе 2008-го на К2 в районе «Бутылочного горла» (узкий ледовый коридор на высоте 8200 метров) лавина унесла жизни 11 альпинистов из международной экспедиции. Обрушение серака (ледяной глыбы) разрушило страховочные веревки, оставив их без пути к отступлению. Среди погибших были норвежец Рольф Баэ и ирландец Джерард МакДоннелл. В 2006 году британский альпинист Дэвид Шарп погиб на Эвересте на высоте около 8500 метров. Его заметили 42 восходителя, но никто не оказал помощи. Мужчина умер там же, где и Цеванг Палджор. Позже выяснилось, что Шарп был плохо подготовлен. Он взял всего два кислородных баллона вместо положенных пяти, недостаточно экипировался и не имел многого из того, без чего многие считали восхождение на Эверест невозможным. Часто ориентиром восходителям Эвереста служит Радужная долина — зона смерти, расположенная чуть ниже вершины на северном склоне, на высоте около 8000 метров.

Название обманчиво: это кладбище альпинистов, где яркие куртки погибших в снегу создают «радужный» контраст. Тела, такие как «Зеленые ботинки» или «Спящая красавица», годами служили ориентирами, пока некоторые не были убраны ветрами или лавинами.

По разным оценкам, на Эвересте осталось 180–280 тел, которые сложно эвакуировать из-за высоты и рисков. Что могло пойти не так у альпинистки Натальи Наговицыной Пик Победы, один из самых суровых семитысячников Тянь-Шаня, унес жизни более 100 альпинистов из-за коварных ледовых и скальных участков, частых лавин и непредсказуемой погоды. Температура стремительно опускается до -40 градусов, а ветра достигают ураганной силы. Пребывание на высоте более шести тысяч метров в течение недель усиливает риск обморожений, истощения и гипоксии. А из-за плохой погоды альпинистам часто приходится останавливать маршрут на некоторое время.

«Это один из самых тяжелых для подъема семитысячников. Статистика смертности и несчастных случаев там выше, чем в других горах», — отметил Овчинников. Он предположил, что экспедиция, в которую вошла Наталья, коммерческая. А в такой обязательно должно быть несколько опытных проводников, чего группа женщины избежала. Подруга сообщала «Комсомольской правде», что травма ноги не первая на счету Наговицыной. Около полугода назад она уже получила перелом ноги, но не стала отказываться от восхождений, мечтая получить значок «Снежный барс». Его дают альпинистам, которые покорили пять семитысячников. Как итог — поскользнулась во время спуска с пика Победы и больше недели лежит неподвижно, ведь неспособна передвигаться самостоятельно. Друзья-альпинисты Натальи Наговицыной сообщили, что экспедиция пошла не по плану с самого начала — с 25 июля, когда она прибыла в Киргизию. Для восхождения на пик Победы Наталья присоединилась к группе незнакомых иностранцев, что считается недопустимым из-за отсутствия сплоченности команды. Руководил группой некий Роман, неизвестный в базовом лагере «Южный Иныльчек». Наталья шла позади него и страховала, когда должно быть наоборот. Получается, когда Наталья сломала ногу, группа ушла вперед и почти никто не попытался оказать помощь.

Может ли спастись Наталья Наговицына Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын указал на то, что шансы на спасение женщины очень низкие. «Там трехкилометровый гребень, и нужно не меньше 30 человек, чтобы спасти одного», — отметил специалист. На такой высоте, помимо гипоксии, может быть обезвоживание, обморожение и инсульт. Проблемы с дыханием, почками, сердцем и другими органами. Это все накладывается на ту самую гипоксию. «Потому шансы найти Наталью живой тают с каждым днем. Пока доберутся спасатели и спустят ее, пройдет еще несколько дней. Статистика успешных спасательных операций на пике Победы очень маленькая. Как правило, все неудачные из-за погоды и плохого самочувствия самих спасателей», — подчеркнул Овчинников. С учетом, что женщина лежит без еды и воды, ее могла бы спасти срочная эвакуация вертолетом. Проблема в том, что до 25 августа погода нелетная. Другой вариант — пешая спасательная операция. Группа из акклиматизированных альпинистов, оснащенных кислородными баллонами, медикаментами и теплой экипировкой, может достичь Натальи за пару дней. Они должны нести носилки, веревки и ледобуры для безопасного спуска через ледовые участки. Введение дексаметазона и гидратация могут предотвратить отек мозга и дать шанс на эвакуацию, если необратимые процессы еще не наступили. Но опять же все портит погода.

В ином случае из-за развившегося отека или ишемии мозга могут нарушиться когнитивные функции. Вероятность летального исхода очень высока. Что делать при подъеме в случае ЧП При чрезвычайной ситуации на восхождении, особенно на семитысячниках вроде пика Победы, быстрая и правильная реакция может спасти жизнь. Основные риски — гипоксия, обморожение, травмы или внезапное ухудшение погоды. Вот ключевые действия в таких случаях. При признаках отека мозга (сильная головная боль, тошнота, спутанность сознания) или травмы нужно немедленно прекратить подъем и начать спуск на одну-две тысячи метров. Это снижает гипоксию и риск осложнений. Если движение невозможно, укрыться в палатке, сохранять тепло и использовать кислород (два-четыре литра в минуту). Применить дексаметазон для снятия отека мозга или диамокс для борьбы с высотной болезнью, если есть в аптечке. При обморожении согреть пораженные участки и дать обезболивающее. Обеспечить гидратацию, растапливая снег на горелке, и калорийное питание (энергетические батончики). Использовать спутниковый телефон или радиостанцию для вызова помощи, сообщив точные координаты (GPS). Если спасательная операция задерживается из-за погоды, минимизировать активность, сохранять тепло в пуховом костюме и спальном мешке, чтобы продержаться до прибытия команды или вертолета.