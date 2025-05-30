Похожий на боеприпас предмет нашли на юге Москвы

Подозрительный предмет обнаружили за продуктовым магазином на улице Лебедянская в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Предварительно, предмет похож на боеприпас. Правоохранители оцепили территорию.

Очевидица Мария рассказала 360.ru, что предмет похож на «трубу с крыльями».

«Там стояли и разговаривали люди. Я остановилась и спросила, что произошло. Они мне сказали, что нашли взрывное устройство, которое выглядит как труба с крыльями», — объяснила она.

Ранее подозрительную коробку, обмотанную скотчем, нашли под днищем иномарки, стоящей на парковке на Ленинском проспекте. Неизвестный также оставил на машине надпись «черт». Парковку оцепили, машину изучили специалисты.

В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП. Не исключается, что владельцем автомобиля является военный.