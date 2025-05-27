В Москве на иномарке с коробкой под днищем заметили странную черную надпись

Появилось видео с московской парковки, где под днищем машины обнаружили коробку

На машине, под днищем которой обнаружили подозрительную коробку, неизвестный написал слово «черт». Видеозапись с оцепленной парковки появилась в распоряжении 360.ru.

Под днищем белой Toyota, припаркованной на Ленинском проспекте, нашли странную коробку, обмотанную скотчем. На место прибыли экстренные службы.

Владелец одной из машин рассказал, что уже 50 минут ждет, когда снимут оцепление. Он добавил, что не знает подробностей случившегося. По его словам, автомобиль могли заминировать, поэтому на место прибыли саперы.

«Я спросил у правоохранителей, можно ли выехать. Сказали, что нет», — отметил он.

Источник 360.ru рассказал, что машина, под которой нашли коробку, принадлежит жителю Балашихи 1971 года рождения. Ранее стало известно, что владельцем авто мог быть военный.