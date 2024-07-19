Погода сорвала поиски пропавшего вертолета Robinson в Якутии

Спасатели Якутии приостановили поиски пропавшего вертолета Robinson из-за погоды

Фото: РИА «Новости»

Операцию по поиску пропавшего вертолета Robinson в Алданском районе Якутии отменили из-за сложных метеорологических условий. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев.

Он подчеркнул, что спасатели ожидают изменения погоды, чтобы вернуться к поискам.

«Метеоусловия не позволяют сегодня вылететь спасателям на поиски пропавшего в Алданском районе Якутии вертолета Robinson. Ждут погоды», — заявил Сивцев.

О пропаже вертолета с пассажирами на борту республиканский главк МЧС сообщил в пятницу, 19 июля. По данным ведомства, на борту воздушного судна сработал аварийный маяк, когда вертолет находился в 80 километрах от села Чагда. На борту были три пассажира и один пилот. Для поисков подготовили группу спасателей.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте С К России по факту пропажи вертолета завело уголовное дело о нарушении правил безопасности движения по эксплуатации воздушного транспорта. В ведомстве подчеркнули, что местонахождение вертолета неизвестно, а пилот не выходит на связь.

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