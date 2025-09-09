Погибший в Москве на вызове врач скорой собирался жениться

Врач сокрой помощи, который погиб после падения из окна на вызове у ребенка в Москве, планировал в скором времени сыграть свадьбу. Об этом 360.ru сообщила его невеста Марина.

«Все было хорошо. Свадьбу планировали. Извините, сил общаться нет никаких», — сказала она, исключив вероятность суицида возлюбленного.

ЧП произошло в ночь на 9 сентября в жилом комплексе «Династия» на Хорошевском шоссе. По предварительной информации, один из врачей отошел на балкон и по неустановленной причине упал на асфальт с высоты 18-го этажа.

По словам коллег медика, перед гибелью ему позвонила мама. Пока остальные врачи осматривали ребенка, тот отошел поговорить по телефону.

Очевидица призналась, что врачи были заняты осмотром пациента и не сразу заметили отсутствие мужчины. Затем начали искать, а спустя 15 минут обнаружили тело внизу.