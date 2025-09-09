Врач скорой помощи в Москве выпал из окна на вызове у ребенка
Врач скорой помощи выпал из окна в ЖК «Династия» на Хорошевском шоссе в Москве. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.
По предварительной информации, вызов был к ребенку. Во время осмотра один из врачей вышел на балкон и по неизвестной причине упал с высоты 18-го этажа.
Местная жительница рассказала в беседе с 360.ru, что во время ЧП вместе с мужем гуляла с собакой около дома. Пара услышала звук удара о козырек и увидела тело. Сразу вызвали полицию.
«Он еще был в перчатках, поэтому изначально подумали, что его кто-то выбросил из окна. Потом уже минут через 15 вышли его коллеги», — сказала она.
По словам коллег выпавшего, перед смертью ему позвонила мать. Пока остальные медики осматривали ребенка, врач отошел поговорить на балкон.
«Пока осматривали ребенка, не заметили пропажи. Потом заметили, что его долго нет. Начали искать, звать. Не нашли. Отец ребенка решил выглянуть в окно. Выглянул, увидел вот это», — заявила очевидица.
Как отметили в пресс-службе столичного СК, по факту случившегося организовали доследственную проверку.
