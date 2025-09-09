Врач скорой помощи в Москве выпал из окна на вызове у ребенка

Врач скорой помощи выпал из окна в ЖК «Династия» на Хорошевском шоссе в Москве. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

По предварительной информации, вызов был к ребенку. Во время осмотра один из врачей вышел на балкон и по неизвестной причине упал с высоты 18-го этажа.

Местная жительница рассказала в беседе с 360.ru, что во время ЧП вместе с мужем гуляла с собакой около дома. Пара услышала звук удара о козырек и увидела тело. Сразу вызвали полицию.

«Он еще был в перчатках, поэтому изначально подумали, что его кто-то выбросил из окна. Потом уже минут через 15 вышли его коллеги», — сказала она.

По словам коллег выпавшего, перед смертью ему позвонила мать. Пока остальные медики осматривали ребенка, врач отошел поговорить на балкон.