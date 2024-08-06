Погибшего при взрыве в Москве мужчину нашли на кровати. Появилось фото с места ЧП

Появилось фото погибшего при взрыве на западе Москвы мужчины

В квартире на улице Артамонова в Москве, где произошел взрыв, обнаружили тело мужчины. 360.ru показал место происшествия.

Взрыв произошел в квартире на втором этаже. В одной из комнат нашли тело 62-летнего мужчины. Источник 360.ru сообщил, что у него остались двое взрослых детей и жена.

Фото: Телеканал «360»

Причиной взрыва стала детонация неизвестного устройства. Жильцов второго и третьего подъездов эвакуировали. На кадрах видно, что многие из них остались на улице. По словам очевидцев, у дома чувствовался запах гари. К месту происшествия кроме спасателей и полицейских, приезжали специалисты инженерно-саперного отделения.

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