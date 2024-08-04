Страйкбольная граната взорвалась в руках у ребенка в Твери

СК: в Твери шестилетний мальчик получил ожоги при взрыве страйкбольной гранаты

Страйкбольная граната взорвалась в руках шестилетнего мальчика в Твери. Снаряд ребенку подарил его дедушка, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, взрыв произошел на детской площадке в Заволжском районе города. Мальчик активировал спортивный снаряд «игровая граната» для военно-тактической игры страйкбол. В результате ребенок получил мелкие ожоги.

Мальчика доставили в областную детскую больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи назначили проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве в руках девятилетнего ребенка взорвался игрушечный брелок в виде гранаты. Ребенка госпитализировали с повреждениями рук и ног.

До этого стеклянная бутылка взорвалась в руках шестилетнего мальчика в 4-м Стрелецком проезде в Марьиной Роще. Ожогов он не получил.