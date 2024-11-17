В Мытищах мастиф гендиректора асфальтового завода насмерть зыгрыз уборщицу

Неаполитанский мастиф насмерть загрыз домработницу в частном доме генерального директора асфальтового завода «АБЗ Белый Раст» Вячеслава Коноплева в Мытищах. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Тело 49-летней уроженки Таджикистана обнаружил сосед, когда посмотрел из окна на участок Коноплева. Вокруг нее бегала гигантская собака с окровавленной пастью. Она обглодала жертве лицо и ноги.

Позже животное пристрелили прибывшие на место сотрудники полиции, собака успела напасть на одного из правоохранителей. Хозяин участка и мастифа в это время находился заграницей.

Ранее член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко сообщил о том, что владельцу собаки может грозить тюремный срок, если собака нанесла тяжкий вред здоровью человека. Если потерпевший скончался, то владельца могут привлечь к уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности.