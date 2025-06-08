В Москве 8 июня прогремят грозы и выпадет град

В воскресенье, 8 июня, в российской столице ожидаются грозы, кратковременные дожди и шквалистый ветер. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

Погоду в Москве продолжает формировать теплый сектор североатлантического циклона. Температура воздуха составит до +30 градусов. Есть большая вероятность осадков.

«Местами грозы будут сопровождаться выпадением града и шквалистыми усилениями ветра», — сказал синоптик.

Атмосферное давление в столице и окрестностях к вечеру упадет до 743 миллиметров ртутного столба, что ниже нормальных показателей.

Ранее россиян предупредили о резком похолодании на следующей неделе. В ночь на 10 июня ожидается не больше 15 градусов тепла, в ночь на 11 июня температура опустится до плюс семи градусов. Похолодание продержится до пятницы.