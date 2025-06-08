Непогода не дала трем самолетам сесть в аэропорту Внуково

Росавиация: три летевших во Внуково самолета ушли на посадку на другие аэродромы

Обрушившаяся на Москву и Московскую область гроза заставила командиров трех пассажирских самолетов отказаться от посадки в аэропорту Внуково и отправиться на запасные аэродромы. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко .

Он подчеркнул, что воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по фактической погоде.

«По данным на 18:15, командиры трех воздушных судов, летевших во Внуково, приняли решение уйти на запасные аэродромы. Безопасность полетов — приоритет», — пояснил Кореняко.

Представитель Росавиации добавил, что его коллеги вместе со специалистами Госкорпорации

по организации воздушного движения усилили мониторинг за работой воздушного транспорта в Московском регионе из-за непогоды.

Гроза с обильными ливнями и градом обрушилась на Москву и Московскую область в воскресенье, 8 июня. По данным Telegram-канала Mash, обильные осадки привели к частичному затоплению терминала А аэропорта Внуково.