Молния ударила в Останкинскую телебашню во время первой летней грозы

Продержавшаяся почти всю неделю жаркая погода в Москве сменилась первой летней грозой. Одна из разрезавших небо молний ударила в Останкинскую телебашню. Кадры с места опубликовал Telegram-канал Mash .

В пресс-службе столичного главка МЧС горожан предупредили, что непогода принесла в Москву не только дожди с молнией и громами, но и сильный град со шквалистым ветром до 20-25 метров в секунду.

Из-за того, что воздух еще не остыл, есть угроза возникновения смерчей.

Спасатели рекомендовали москвичам и гостям столицы парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и конструкции, аккуратно управлять автомобилями и не оставлять детей без присмотра.

О приходе непогоды в Москву и Московскую область в воскресенье, 8 июня, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он подчеркнул, что грозы с градом принесет североатлантический циклон. Осадки не приведут к сильному падению температуры, столбики термометров останутся на отметке в +30 градусов.