Подвал детского центра затопило на юге Москвы

Днем 17 июня сильные дожди затопили подвал и цокольный этаж детского центра на юге Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло в районе Чертаново Южное, в доме № 4 по улице Газопровод. Экстренные службы получили информацию о событии и примут меры по устранению ситуации.

Мощный ливень также накрыл российскую столицу в начале июня. Из-за проливных дождей затопило терминал А аэропорта Внуково, трассы и парковки. В социальных сетях стало популярным видео удара молнии в Останкинскую башню.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял 360.ru, что с четверга и до конца текущей недели Москву и Московскую область накроет «скучновато-осенняя» погода. Все начнется с дождя, а завершится высоким атмосферным давлением.