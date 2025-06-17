Ветер и никакой жары. Чего еще ждать от погоды до конца июня в Москве и Подмосковье?
Синоптик Шувалов рассказал, как долго в Москве и области продлятся холода
Москву и область с четверга и до конца текущей недели накроет «скучновато-осенняя» погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Все начнется с дождя, а завершится повышенным атмосферным давлением. Почему в столице похолодает, чего ждать до конца недели и июня— в материале 360.ru.
Как долго продлится похолодание в Москве и Подмосковье?
Как оказалось, прохлада придет в столицу раньше четверга. Уже во вторник, 17 июня, МЧС предупредило москвичей: возможны гроза и сильный ветер. Горожанам посоветовали оставаться дома.
«В ближайший час с сохранением до 21 часа 17 июня местами в Москве ожидается гроза с дождем, при грозе — усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Понижение температуры действительно стоит ждать сегодня вечером, рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин.
«В Московскую область идет холодный атмосферный фронт. После 17 часов ждем грозу. В отдельных частях Подмосковья порывы ветра достигнут 12−17 метров», — отметил эксперт.
В среду, 18 июня, в Москве температура воздуха останется в пределах 20-22 градусов тепла, а в регионе — от +17 до +22.
«В четверг и пятницу станет еще прохладнее. Температура упадет на четыре градуса, и в Москве будет от +16 до +18. В отдельных районах Московской области она понизится до уровня от +13 до +15 градусов», — подчеркнул Ильин.
С коллегой согласился синоптик Евгений Тишковец. В своем Telegram-канале он рассказал, что со среды в Москве и Подмосковье начнется похолодание: ночью температура опустится до уровня от +8 до +13, днем сохранится в пределах от +17 до +22.
«К выходным станет еще свежее: от +15 до +20», — спрогнозировал эксперт.
По мнению метеоролога Ильина, в субботу и воскресенье немного потеплеет, но в пределах 15−20 градусов. В Москве будет от +18 до +20, а по области — местами около +15.
Дожди нас не покинут, будут идти практически каждый день. Ничего интересного на этой неделе ждать от погоды не стоит.
Александр Ильин
Причиной похолодания стал холодный арктический воздух, который циркулировал в тылу одного из циклонов, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Он пройдет от северо-запада страны до Урала в ближайшие два-три дня», — уточнил Шувалов.
Из-за этого повысится атмосферное давление. Например, в четверг, 19 июня, в Москве оно составит 733 миллиметра ртутного столба, а уже в воскресенье, 22 июня, — 748 миллиметров.
Направление ветра также сменится: он станет северным и северо-восточным.
«Это означает, что холодный воздух, который копится в гребне над Баренцевым морем, ринется на юг. Это приведет к ночным температурам ниже 10 градусов и дневным — порядка 15−18 градусов, чего и ожидаем до конца этой недели», — объяснил Шувалов.
Прогноз погоды до конца июня в Москве и Подмосковье
До конца месяца ждать жары в Москве и области не стоит, уверен руководитель центра «Метео».
Я редко даю прогнозы за пределами недели, но в данном случае ситуация такова, что холодный воздух задержится на европейской территории до юга. Из-за этого отрицательные температуры по отношению к климатической норме будут наблюдаться до конца июня.
Александр Шувалов
Однако он не исключил, что на следующей неделе возможно небольшое повышение температуры.
«Оно вероятно, но кратковременно. А после этого с севера снова придет арктическая воздушная масса», — заверил эксперт.
Ильин настроен более оптимистично.
«Будем надеяться, что в середине третьей декады июня в Москву и регион вернется теплая погода с температурой воздуха от +23 до +28 градусов», — отметил синоптик.