Сегодня 14:15 Ветер и никакой жары. Чего еще ждать от погоды до конца июня в Москве и Подмосковье? Синоптик Шувалов рассказал, как долго в Москве и области продлятся холода 0 0 0 Фото: Последствия урагана в московском регионе / Медиасток.рф Эксклюзив

Общество

Прогноз погоды

Погода

Роман Вильфанд

Погода в Москве

Москва

Москву и область с четверга и до конца текущей недели накроет «скучновато-осенняя» погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Все начнется с дождя, а завершится повышенным атмосферным давлением. Почему в столице похолодает, чего ждать до конца недели и июня— в материале 360.ru.

Как долго продлится похолодание в Москве и Подмосковье? Как оказалось, прохлада придет в столицу раньше четверга. Уже во вторник, 17 июня, МЧС предупредило москвичей: возможны гроза и сильный ветер. Горожанам посоветовали оставаться дома. «В ближайший час с сохранением до 21 часа 17 июня местами в Москве ожидается гроза с дождем, при грозе — усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении. Понижение температуры действительно стоит ждать сегодня вечером, рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин. «В Московскую область идет холодный атмосферный фронт. После 17 часов ждем грозу. В отдельных частях Подмосковья порывы ветра достигнут 12−17 метров», — отметил эксперт.

Фото: Дождь в Москве / Медиасток.рф

В среду, 18 июня, в Москве температура воздуха останется в пределах 20-22 градусов тепла, а в регионе — от +17 до +22. «В четверг и пятницу станет еще прохладнее. Температура упадет на четыре градуса, и в Москве будет от +16 до +18. В отдельных районах Московской области она понизится до уровня от +13 до +15 градусов», — подчеркнул Ильин. С коллегой согласился синоптик Евгений Тишковец. В своем Telegram-канале он рассказал, что со среды в Москве и Подмосковье начнется похолодание: ночью температура опустится до уровня от +8 до +13, днем сохранится в пределах от +17 до +22. «К выходным станет еще свежее: от +15 до +20», — спрогнозировал эксперт.

Фото: Дождь в Москве / Медиасток.рф

По мнению метеоролога Ильина, в субботу и воскресенье немного потеплеет, но в пределах 15−20 градусов. В Москве будет от +18 до +20, а по области — местами около +15.

Дожди нас не покинут, будут идти практически каждый день. Ничего интересного на этой неделе ждать от погоды не стоит. Александр Ильин

Причиной похолодания стал холодный арктический воздух, который циркулировал в тылу одного из циклонов, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Он пройдет от северо-запада страны до Урала в ближайшие два-три дня», — уточнил Шувалов. Из-за этого повысится атмосферное давление. Например, в четверг, 19 июня, в Москве оно составит 733 миллиметра ртутного столба, а уже в воскресенье, 22 июня, — 748 миллиметров. Направление ветра также сменится: он станет северным и северо-восточным. «Это означает, что холодный воздух, который копится в гребне над Баренцевым морем, ринется на юг. Это приведет к ночным температурам ниже 10 градусов и дневным — порядка 15−18 градусов, чего и ожидаем до конца этой недели», — объяснил Шувалов.

Фото: Медиасток.рф

Прогноз погоды до конца июня в Москве и Подмосковье До конца месяца ждать жары в Москве и области не стоит, уверен руководитель центра «Метео».

Я редко даю прогнозы за пределами недели, но в данном случае ситуация такова, что холодный воздух задержится на европейской территории до юга. Из-за этого отрицательные температуры по отношению к климатической норме будут наблюдаться до конца июня. Александр Шувалов

Однако он не исключил, что на следующей неделе возможно небольшое повышение температуры. «Оно вероятно, но кратковременно. А после этого с севера снова придет арктическая воздушная масса», — заверил эксперт. Ильин настроен более оптимистично. «Будем надеяться, что в середине третьей декады июня в Москву и регион вернется теплая погода с температурой воздуха от +23 до +28 градусов», — отметил синоптик.