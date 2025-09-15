Подросток выстрелил из ракетницы в сверстника на детской площадке в Москве
Московский подросток выстрелил в несовершеннолетнего молодого человека из сигнального пистолета на детской площадке. Об этом сообщил источник 360.ru
ЧП произошло 13 сентября около дома 5 по улице Вилиса Лациса. По информации источника, 15-летний школьник выстрелил в 17-летнего подростка из ракетницы ПУ2 «Оборона 30». Пострадавшего отвезли в больницу.
По данным пресс-службы столичного СК, подросток выстрелил в оппонента из-за ссоры. Против нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
«Потерпевший был госпитализирован в одну из городских больниц. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», — отметили в пресс-службе.
Полиция задержала фигуранта, ему предъявили обвинения. Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы.
