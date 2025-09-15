В Дагестане у кафе произошла перестрелка

Стрельба произошла в Кизляре возле кафе «Бургеры от шефа». Об этом сообщил 360.ru очевидец происшествия.

По его словам, к кафе подъехал автомобиль Lada Granta, из которого вышли двое мужчин и обстреляли находящуюся рядом Toyota Camry. После этого они сели обратно в машину и уехали.

Свидетель прислал видео. На месте работают сотрудники полиции и Росгвардии. Официальных сообщений от ведомств пока не поступало, о пострадавших и причинах конфликта тоже не сообщается.

Ранее один из мужчин выстрелил в другого из травматического пистолета у торгового центра «Этажи» в Махачкале, оскорбившись из-за слишком заинтересованного взгляда на его жену, но промахнулся.