Подросток в Плавске обманул пенсионерок почти на 300 тысяч рублей

Фото: РИА «Новости»

Несовершеннолетнего жителя Плавска обвинили в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Тульской области.

По данным следствия, 17-летний подросток помогал мошенникам обманывать пенсионерок. Часть средств он оставлял себе, остаток переводил на указанные аферистами счета.

В мае 2024 года неизвестные позвонили двум жительницам Тульской области. Они сообщили, что их близкие якобы попали в аварию и им в срочном порядке нужны деньги.

«Действуя в составе организованной группы, подросток забрал у женщин деньги в сумме 290 000 рублей и перевел их неизвестным», — указали в ведомстве.

Сейчас подросток находится под следствием. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

От действий мошенников страдают не только пожилые люди. Недавно коллеги и друзья умершей от рака актрисы Анастасии Заворотнюк начали получать фейковые сообщения от ее мужа, фигуриста Петра Чернышева. Спортсмен якобы просил у них денежную помощь.

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