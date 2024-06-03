Мошенники решили нажиться на смерти Заворотнюк

Коллегам и друзьям умершей от рака актрисы Анастасии Заворотнюк начали приходить фейковые сообщения от ее мужа, фигуриста Петра Чернышева, с просьбой о денежной помощи. Представители артистки опубликовали в Instagram* пост о том, что за рассылкой стоят мошенники.

«Никогда Петр не делал и не сделает ничего подобного. Он также не зарегистрирован ни в одной соцсети. Пожалуйста, будьте бдительны! Не переводите никому денежные средства якобы в помощь семье», — предупредили поклонников администраторы ее страницы в социальной сети.

Чернышев в беседе с ТАСС подтвердил, что слышал о массовой рассылке фейковых сообщений от его имени. Он признался, что не может ничего с этим сделать.

«Это ужасно, кощунственно. Я не понимаю, почему такие люди есть. Бог им судья», — добавил фигурист.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в хосписе после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Актрисе было 53 года.

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