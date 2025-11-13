Подозрительную пачку сигарет с проводами нашли возле лифта в Митине

Источник 360.ru: в доме на Пятницком шоссе нашли пачку сигарет с проводами

В доме на северо-западе Москвы женщина обнаружила пачку сигарет с иностранными надписями и торчащими проводами. Она сообщила об этом 360.ru.

Странную находку женщина сделала возле лифта в подъезде дома на Пятницкой улице в Митине. Из пачки от сигарет с надписями на английском и армянском языках торчали провода и пластиковый корпус некого механизма. Собеседница 360.ru позвонила в экстренные службы.

Ранее в Красногорске 10-летний мальчик лишился нескольких пальцев из-за спрятанной в купюре взрывчатки. Злоумышленники оставили ее на детской площадке. Врачи Детского научно-клинического центра имени Рошаля провели операцию, которая длилась шесть часов.

На следующий день на Пенягинской улице в Митине обнаружили пачку денег, обернутую георгиевской лентой. Саперы не нашли ничего опасного, купюры оказались поддельными.