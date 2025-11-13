Врачи разных профилей помогут пострадавшему при взрыве в Красногорске ребенку

Фото: Операционная с новейшим медицинским оборудованием в Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске / Медиасток.рф

Мальчик, пострадавший в результате взрыва самодельного устройства, остается в отделении интенсивной терапии. Происшествие случилось в Красногорске вечером 11 ноября.

Школьник шел домой с тренировки и заметил на детской площадке денежную купюру. Когда 10-летний мальчик поднял предмет, он взорвался у него в руках.

Позже выяснилось, что взрывное устройство было начинено гвоздями для большей силы поражения. В результате случившегося ребенок получил травму обеих кистей и лишился нескольких пальцев.

Пострадавшего экстренно доставили в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля, где ему провели сложную операцию, которая длилась более шести часов.

В Министерстве здравоохранения Московской области уточнили, что сейчас за ребенком в отделении интенсивной терапии наблюдают врачи. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Помощь мальчику будут оказывать специалисты разных профилей.

Ранее стало известно, что после случившегося на детской площадке в Красногорске возбудили уголовное дело.